Kvaratskhelia rilancia il Napoli | super gol e assist col Bologna

(Di domenica 25 agosto 2024) È firmatala prima vittoria in Serie A per Conte da allenatore del. I partenopei si impongono per 3-0 contro il, apparso in netto calo dalla scorsa stagione. IL RILANCIO – Dopo la pesante sconfitta per 3-0 a Verona sette giorni fa, stavolta ilvince e convince di più. Lo fa piegando con lo stesso punteggio il, che manifesta tutti i limiti di una rosa che ha visto partire gran parte dei pezzi pregiati con sostituti finora non all’altezza. Lo show di Khvichacomincia in chiusura di primo tempo, quando su pallone alzato va di testa e scavalca Lukasz Skorupski prendendo il palo. Poi, nel secondo minuto di recupero, con una grande giocata smarca in area Giovanni Di Lorenzo che si inserisce alla perfezione, controlla e sblocca l’incontro.