Iscrizioni alla mensa Cambiano le regole

(Di domenica 25 agosto 2024), a Poggio a Caiano da quest’annole modalità per ledei bambini della scuola primaria e dell’infanzia. In passato, una volta effettuata l’iscrizione all’inizio del ciclo scolastico, non c’era bisogno di rinnovarla; adesso andrà sempre presentata, all’avvio di ogni anno scolastico. Questo a seguito della modifica dei criteri e delle tariffe di agevolazione che potrebbero anche far risparmiare alle famiglie in caso di riduzione del reddito. Le tariffe dellavariano in base all’Isee e in caso di variazioni di quest’ultimo, l’iscrizione può essere rifatta anche durante l’anno scolastico: in questo modo il costo della tariffa giornaliera dellaverrà rimodulato. Come si fa l’iscrizione? Sul sito www.comune.poggio-a-caiano.po.it c’è il gestionale "Spazio scuola" nella home page al quale si accede attraverso il "Portale Genitori login".