Inter è già tempo di pensare all’Atalanta | due incognite

(Di domenica 25 agosto 2024) Dopo aver archiviato con un facile 2-0 la pratica Lecce, Simone Inzaghi si prepara al primo scontro diretto della stagione:-Atalanta di venerdì 30 agosto. Con dueancora da valutare. PRIMO SCONTRO DIRETTO – Un pareggio (2-2) e una vittoria (2-0). Così l’di Simone Inzaghi ha aperto il suo campionato, rispettivamente contro Genoa in trasferta e Lecce in casa. Adesso èdi chiamare a raccolta ancora tutti i tifosi a San Siro, perché venerdì è in programma il primo scontro diretto del campionato. A Milano è attesa infatti l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, già protagonista alla prima giornata di un poker proprio ai salentini e impegnati oggi contro il Torino. Tre trasferte per i bergamaschi, con un inizio davvero in salita che si concluderà – prima della sosta per le nazionali – a San Siro.