In provincia di Ragusa nasce il servizio ’Pulmì’

(Di domenica 25 agosto 2024) Partito indiildi trasporto collettivo a chiamata del progetto, sostenuto dalla Fondazione con il Sud. L’iniziativa rappresenta la prima sperimentazione di questo tipo in Sicilia, con l’obiettivo di collegaree i tre Comuni montani iblei di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo, riducendo l’isolamento geografico e sociale di queste aree. Un progetto di mobilità sostenibile e collettiva, promosso da SVI.MED., L’Argent e Fondazione San Giovanni Battista con un vasto partenariato che include diversi Comuni e enti locali. Per entrare a far parte della community di Pulmì basta iscriversi tramite il sito www.pulmi.it