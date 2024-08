Il miracolo di nonna Giuseppina sopravvissuta quattro notti nei boschi | Beveva acqua dalle pozze ha lottato per rivedere i suoi figli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) VARESE – Si è organizzata per sopravvivere e, a 89 anni, dopotrascorse fra, creste e pendii in quota, ce l’ha fatta.Bardelli ha gridato “aiuto” con tutte le forze che le rimanevano per cercare di farsi sentire, quando si è accorta che un centinaio di metri più in alto rispetto al punto in cui si trovava, stava passando qualcuno. Erano i volontari che la cercavano da giorni sulle Prealpi varesine. Si trovava nella zona della dorsale del monte Sirti, un chilometro in linea d’aria rispetto al luogo dove si erano concentrate le ricerche. La donna di Malnate era scomparsa mercoledì pomeriggio mentre andava a funghi con ilo neiin località Forcora, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, nel Varesotto. Scarponi da montagna e cestino di vimini. Era senza telefono e sembrava sparita nel nulla.