Il diesse Righi su Buchel | nessun interesse

(Di domenica 25 agosto 2024) A chiudere in maniera perentoria e definitiva il possibile ritorno di Marcel Büchel al Picchio è stato il direttore sportivo Emanuele, intervenuto al termine di Spal-Ascoli. L’esperto centrocampista quindi non sarà un elemento che potrà rinforzare l’organico bianconero che proprio a Ferrara ha confermato la necessità di qualche rinforzo sia in difesa che a centrocampo. "Questa storia mi fa sorridere molto – dichiara-. Non abbiamo mai parlato con Büchel. Ho letto sui giornali di bellissime avventure. Mi sono appassionato anche io, però in questo momento mi risulta un po’ strano. È un giocatore che stimo, ma non c’è alcun tipo dida parte dell’Ascoli".