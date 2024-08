Fiorentina-Venezia 0-0 il match del Franchi termina a reti inviolate

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Firenze, 25 agosto 2024 -non sono andate oltre lo 0-0, in questo secondo turno di Serie A. In uno dei duedomenicali delle ore 18:30, i viola e i lagunari hanno creato qualche chance da gol per parte, senza però riuscire a bucare la rete. Risultato positivo più per la squadra di Di Francesco, che esce indenne da una trasferta complessa come quella dele smuove la classifica, dopo la sconfitta maturata nella prima giornata. I ragazzi di Palladino, invece, raccolgono il terzo pareggio consecutivo tra campionato e Conference League. Le formazioni titolari Raffaele Palladino mette in campo unada turnover, in vista deldi ritorno della Uefa Conference League. La viola scende sul terreno di gioco con il 3-4-2-1: Terracciano difende i pali, protetto da Comuzzo, Ranieri e Biraghi.