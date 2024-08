Enzo Baldoni rapito e ucciso vent’anni fa | Ombre sull’omicidio Milano non dimentichi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Il viaggio in Iraq per documentare gli orrori della seconda guerra del Golfo, il rapimento, la diffusione di un video e l’esecuzione per mano dell’Esercito islamico.fa veniva sequestrato e, giornalista, blogger e pubblicitario, volontario della Croce Rossa e traduttore italiano dei fumetti di Doonesbury. I familiari – la moglie Giusi Bonsignore e i due figli, Gabriella e Guido – lo ricorderanno con un momento di raccoglimento privato, con il pensiero rivolto a lui e lo sguardo su un mondo ancora insanguinato dalle guerre., nato nel 1948 a Città di Castello, in Umbria, si era trasferito aall’età di 20 anni. Una metropoli che è stata la sua casa fino al 2004 ma dove, a differenza di altre città e paesi d’Italia, ancora non esiste una via intitolata a lui. “C’è stata una petizione pubblica nel 2014 e sono state raccolte 14.