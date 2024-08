Comitato Figc Lnd Mangini si ricandida | Soldi ai club colpiti dalle nuove normative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Paolosialla guida delToscana-Lnd, elezioni che si svolgeranno sabato 14 settembre a Firenze con inizio alle 9 presso il Palazzo Wanny. "In relazione al prossimo rinnovo delle cariche elettive delregionale per il quadriennio 2024-2028 - afferma- faccio presente l’intenzione di presentare la mia candidatura come presidente, anche in considerazione degli attestati di stima e gradimento che sono giunti a me personalmente e al consiglio direttivo da molte società in questi ultimi difficili anni. E’ stato un periodo pieno di sfide e difficoltà , che siamo stati in grado di affrontare e superare per la sinergia tra tutte le componenti".