Centro sportivo Poli | è polemica in Giunta sull’allarme sicurezza

(Di domenica 25 agosto 2024) L’opposizione del Pd attacca la nuovaper il Polì. La struttura sportiva di via Brodolini è chiusa dal Covid. Più volte sono state commesse effrazioni con furti nella palestra. Per questo il Pd, negli scorsi anni in Comune aveva attivato un servizio di guardia, cessato poi nel dicembre del 2023. Il 7 agosto la nuovadeldestra ha comunicato che il servizio sarebbe stato ripristinato insieme anche a un allarme. Il Pd ha però commentato in questi giorni così: "L’Amministrazione didestra ha reso noto un immediato ripristino del sistema d’allarme e del servizio di guardiania al Polì. Lo spettacolo che si presenta, però, suggerisce conclusioni diverse: sono numerose le finestre spalancate cui s’aggiunge una porta aperta sul retro del primo piano. È legittimo chiedersi in cosa sia consistito questo tempestivo intervento.