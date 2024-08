Bari aggredito carabiniere a Locorotondo | il militare era intervenuto per sedare una rissa Crosetto | Inaccettabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Unperuna, è stato, nel Barese. L’episodio è accaduto la sera del 23 agosto ed è stato ripreso in un video pubblicato poi sui social. Sul caso èanche il ministro della Difesa, Guido: “il senso di impunità che consente a dei delinquenti di picchiare unche sta facendo il proprio lavoro, rappresentando lo Stato. Lo stesso senso di impunità che consente loro di filmare e pubblicare la loro sfacciataggine. Non è il singolo a essere stato maltrattato – ha aggiunto – non è un esponente delle forze di polizia, è la Stato stesso ad essere offeso. Di fronte ad atti così, occorre rispondere con fermezza, occorre dare l’esempio in modo tale che non accada più, applicando la legge con durezza”.