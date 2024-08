Atletica Diamond League Silesia 2024 | quarto posto per Jacobs nei 100 deludono Simonelli e Fantini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Torna protagonista l’leggera con la tappa della Wandadiche ha regalato spettacolo. Sono arrivati due record del mondo, quello di Jakob Ingebrigtsen nei 3000 metri, distanza non olimpica né mondiale, e quello attesissimo di Mondo Duplantis nel salto con l’asta, che supera così dopo due settimane quello siglato alle Olimpiadi di Parigi. Bene anche gli azzurri, con il terzodi Leonardo Fabbri nel getto del peso e soprattutto la vittoria al rientro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Per quanto riguarda gli altri azzurri, buona prova di Marcell, che ha chiuso alnei 100 metri con il crono di 9.93, confermandosi dunque a buon livello dopo la gara olimpica. Vince il bronzo a cinque cerchi Fred Kerley in 9.87, davanti al kenyota Ferdinand Omanyala (9.