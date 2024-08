Appello ai ristoranti | non trasformatevi in una Disneyland senza radici la tavola italiana non è un parco giochi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 25 agosto 2024) Qualche settimana fa, il Gambero Rosso ha pubblicato online una gustosissima cronaca dell’evento 50 Best a Las Vegas. Il premio ai miglioridel mondo quest’anno è stato molto avaro con i nostri chef, quasi tutti declassati in favore soprattutto degli spagnoli. L'italico vizio di stare in cucina I premi, si sa, lasciano il tempo che trovano, ma portano con loro in qualche modo il segno dei tempi e negli sfoghi degli addetti ai lavori si poteva cogliere qualche spunto interessante. Gli italiani, si ragionava, hanno perso certo per inciuci tra spagnoli e latinoamericani, ma soprattutto perché sono troppo “artigiani”: hanno il viziaccio di stare in cucina nei loro locali, che hanno a loro volta il viziaccio di stare in posti scomodi, da Castel di Sangro a Senigallia a Alba. Se fossero tutti concentrati comodamente nelle città turistiche sarebbe tutto quanto assai più comodo.