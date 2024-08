Trump | Grandioso l’endorsement di Rfk una persona eccezionale

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 24 agosto 2024) WASHINGTON – Donald, in campagna elettorale a Las Vegas, si è entusiasmato per il sostegno ricevuto da Robert F. Kennedy Jr., che ha sospeso oggi la sua travagliata campagna presidenziale indipendente. “È una cosa grandiosa. È una, rispettato da tutti”, ha detto. “Vogliamo un’America piena di speranza e unita da una visione condivisa di un futuro più luminoso, un futuro definito dalla libertà individuale, dalla promessa economica e dall’orgoglio nazionale. Crediamo in Harris e Walz. La decisione di nostro fratello Bobby di sostenereoggi è un tradimento dei valori che nostro padre e la nostra famiglia hanno più cari. È la triste conclusione di una triste storia”: così in una nota comune 5 dei fratelli di Robert F. Kennedy Jr (Kathleen Kennedy Townsend, Courtney Kennedy, Kerry Kennedy, Chris Kennedy e Rory Kennedy).