Terrore in Germania caccia all’uomo che ha accoltellato i partecipanti a una festa

(Di sabato 24 agosto 2024) È ancorain: tramite un grande dispiegamento di forze di polizia si ceca di individuare e catturare la persona che la sera del 23 agosto haa morte alcunia unaper i 650 anni dalla fondazione della città di Solingen, nel Nord Reno Vestfalia. Non c’è ancora un identikit ma si stanno interrogando decine di testimoni. Sembra che l’attentatore abbia colpito a caso: ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 9. Il quotidiano Bild ha riferito che gli investigatori parlano di “un attacco terroristico“, ma secondo il portavoce della polizia di Dusseldorf, Markus Seitz, interpellato dall’Ansa, l’attacco “è stato classificato come attentato, ma non si può ancora parlare di terrorismo“. “Della persona che ha attaccato sappiamo soltanto che fosse un uomo.