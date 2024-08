Sonego-Michelsen oggi ATP Winston-Salem 2024 | orario finale programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024), venerdì 23 agosto, Lorenzoaffronterà Alexnelladell’ATP di. Sul cemento statunitense, il piemontese torna a giocarsi un atto conclusivo del massimo circuito internazionale dopo diverso tempo ed è un segnale molto confortante per lui in una stagione avara di soddisfazioni.ha molto ben impressionato nella sfida di ieri contro il belga David Goffin. Il suo tennis ha toccato vette molto alte, specialmente grazie alla sua combinazione classica servizio-dritto. Un’aggressività che Sonny dovrà esprimere contro un tennista solido e in grado di colpire la palla molto forte da fondo e al servizio. I due tennisti non si sono mai incrociati in passato e quindi sarà una sfida senza riferimenti particolari all’inizio.