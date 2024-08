Softball | Porta Mortara conquista il terzo posto in European Cup 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Arriva una bella notizia da Novara, città che sta ospitando questa settimana l’Cup, competizione a carattere continentale di. La squadra di casa, il, hato ildopo aver vinto la finalina superando in cinque inning le francesi Les Grizzlys de Grenoble per 13-5. Un ottimo match quello disputato dalle piemontesi, davvero abili a raddrizzare un torneo partito con tanti problemi, poi risolti in corsa. Equilibrato l’inizio tra le due compagini, le quali si sono ricambiate il favore nei primi due inning: al groundsout di Fazio ha risinfatti una base su ball di Korousova; successivamente un altro groundsout – stavolta di due punti – di Romanò, ha trovato la replica transalpina ad opera di Meiss (singolo) e Miagawa.