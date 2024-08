Scelti i numeri di maglia per la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) In casa Pistoia Basket sono stati ufficializzati idiper la2024/25. Partiamo dai giocatori stranieri, quelli più attesi da tifosi e addetti ai lavori. Maverick Rowan si è preso una bella responsabilità, decidendo di vestire l’8 che nell’annata passata è stato sulle spalle di un certo Charlie Moore, vero punto di riferimento per la formazione biancorossa. Non certo un numero banale quindi. Anche Michael Forrest ha scelto di osare: addosso si metterà la canotta numero 11, che nella2013/14 è appartenuta a Brad Wanamaker, uno degli americani più forti (se non il più forte) della storia del Pistoia Basket.