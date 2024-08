Roma Capitale – Di Stefano Noi Moderati – Forza Italia | Sindaco ma perché non paga mai nessuno sulla gestione del settore informatico?

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) “Non è bastata la pessima figura che abbiamo fatto in Europa quando a giugno per giorni ha dovuto attendere i risultati elettorali diper nominare i nuovi parlamentari, ora nel mese di agosto, nel giro di venti giorni, per ben due volte il sistema anagrafico diè andato in tilt”. Lo dichiara in una nota Marco Di, capogruppo Noiin Assemblea Capitolina. “Danni su danni per i cittadinini, unache ha un servizioda Terzo mondo senza che ilGualtieri riesca a trovare il responsabile di questi incredibili accadimenti, quando sarebbe estremamente facile leggere tra le sue delibere a chi abbia affidato la responsabilità di questo fondamentale, che – voglio ricordarlo – non si limita alla straordinaria efficienza che si è vista mettere in campo per l’affidamento del wi-fi/5g.