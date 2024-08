Re Carlo pronto a riaccogliere di nuovo il principe Andrea in famiglia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 24 agosto 2024) Nonostante le tensioni, reIII sarebbead accogliere diilin. Nei mesi scorsi i tabloid hanno parlato dei dissapori tra i due fratelli a causa della Royal Lodge. Il Sovrano, infatti, avrebbe chiesto al duca di York di trasferirsi in una residenza meno grande e dispendiosa. Ma il suo rifiuto avrebbe causato attriti nella loro relazione. L’Express.co.uk ha affermato che iladesso èa raggiungere il resto dellaReale a Balmoral per trascorrere alcune settimane di vacanza. Secondo una fonte ben informata, il fratello minore di resarà accompagnato anche dalla sua ex moglie Sarah Ferguson, e dai loro figli lassa Beatrice e lassa Eugenia. Non mancheranno neppure i suoi nipoti, che si uniranno agli altri bambini royal nella tenuta scozzese tanto amata dalla regina Elisabetta.