Parola agli allenatori Viali | Dobbiamo sbagliare il meno possibile Pirlo | Poche storie vogliamo i tre punti

(Di sabato 24 agosto 2024) Williamè pronto a calarsi nella bolgia di ‘Marassi’ che vedrà oltre 21mila spettatori ad assistere al match. La sua Reggiana è ancora un cantiere aperto, ma lui non vuole dare alibi ai suoi calciatori ed è pronto a voltare pagina dopo il beffardo 2 a 2 interno col Mantova: "Il rammarico c’è, anzi riguardando la partita con la squadra le sensazioni sono migliorate perché abbiamo concesso davvero poco ai nostri avversari - ha commentato il tecnico granata - Qualche situazione gliel’abbiamo regalata e se smussiamo i nostri errori possiamo migliorare tanto". Errori che non andranno ripetuti con la Samp, accreditata come una delle grandi pretendenti alla promozione diretta: "è rimasto e ha dato indicazioni su cosa migliorare. Nel girone di ritorno hanno fatto il salto di qualità raggiungendo i playoff, quindi partono con maggiore consapevolezza dei propri mezzi".