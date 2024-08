Nico Gonzalez e Coincecao Il mercato della Juventus entra nel vivo

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 24 agosto 2024) Ad una settimana dalla fine deli bianconeri stanno per assestare gli ultimi colpi per rendere la rosa più competitiva. Il primo di questi è l’esterno offensivo argentino,, che sbarca a Torino dopo una lunga trattativa con la Fiorentina. Ma non finisce quì, perchè è in arrivo anche il portoghese Franciscoe si continua a coltivare il sogno’Koopmeiners.ALLA JUVEe Fiorentina hanno trovato la quadra per il trasferimento del 26enne argentino alla corte di Thiago Motta. I bianconeri, sfruttando anche la volontà del giocatore, hanno accontentato, dopo vari tiri e molla, la richiesta dei viola che volevano la cessione definitiva per una cifra vicino ai 40 milioni. L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito oneroso fissato a 7 più un obbligo di riscatto fissato a 31 milioni.