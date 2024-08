Marche le Regionali Il Pd sfida Acquaroli | Ricci candidato con il campo largo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) di Annatti ANCONAcontro. Il Partito democratico punta su Matteo, ex sindaco di Pesaro ed attuale eurodeputato, per tornare a governare la Regione. "è uno degli esponenti più forti del Partito democratico – commenta la segretaria regionale Chantal Bomprezzi – e quindi, come sempre sostenuto, da valorizzare". Unità del partito esono gli altri due elementi su cui sta lavorando la segretaria regionale in vista dell’appuntamento elettorale del 2025: l’obiettivo è battere la destra e il presidente uscente Francesco. Trampolino di lancio del progetto per preparare l’alternativa "alla colonna della Meloni" (il presidentendr) sarà la Festa dell’Unità regionale in programma a Pesaro, a Baia Flaminia, da mercoledì 28 agosto a domenica 1 settembre.