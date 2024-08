L’ultimo saluto ad Alain senza Claudia troppo dolore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Una cinquantina di persone fra i figli, familiari e amici all’interno dalle mura della villa, centinaia di fan e ammiratori fuori dai cancelli della tenuta dell’attore a La Brulerie, a sud di Parigi, dove oggi si sono svolti i funerali diDelon, morto lo scorso 18 agosto a 88anni. Tra le decine di partecipanti alle esequie, celebrate nella cappella privata della proprietà, mancava lei, la star italiana per sempre legata al divo per aver condiviso il set de Il Gattopardo di Luchino Visconti,Cardinale. “” si è scusata, tramite il suo agente. Ma sono state sue le parole più commoventi pronunciate non appena si era sparsa la notizia della morte del grande attore, leggenda del cinema, uno dei più bei volti di sempre. “Il ballo è finito.