LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | c’è battaglia per andare in fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.07 Sono 11? di vantaggio per lo spagnolo, se dovesse concretizzarsi la suasi aprirebbero scenari interessanti per latra i big sulle salite finali. 14.05 Ci prova in solitaria Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), che evade in un momento in cui il gruppo stava rifiatando dopo un primo quarto d’ora corso a tutta. 14.02 E dopo dieci chilometri si torna tutti insieme, grande velocità in questo avvio. 14.01 Diventano in dieci davanti, ma il gruppo è lì alle calcagna e non ha per nulla mollato. 13.59 Queste le immagini della partenza dal km 0. ? The start of the stage 8?! Attacks from the start! Among the first to try their luck are @solermarc93 and @jesushl90. ¡Salida lanzada de la etapa 8?! Y llegan los primeros ataques que buscan lacon Soler y Herrada. https://t.co/izln1uYnJq#La24 pic.twitter.