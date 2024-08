L’impresa di Cesare Curnis | 7 600 chilometri in bici fuoristrada per raccogliere fondi per l’autismo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 agosto 2024) Settemilaseicentoincletta, percorsi inin solitaria da Capo Nord, in Norvegia, fino all’estremo sud del Portogallo, sulla rotta dell’European Divide Trail. Otto Paesi e 37 tappe dopo il gioielliere bergamascoha completato la sua impresa, documentata passo passo sui social. Il motivo? Fare da cassa di risonanza per le attività de “La nota in più” di Spazio Autismo Bergamo e del Progetto Itaca, realtà nazionale che si occupa del disagio mentale, eda destinare in beneficenza proprio in loro sostegno.