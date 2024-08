L' impero russo subirà la morte da mille tagli | l' avanzata che fa tremare Mosca chi spinge le truppe di Kiev

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Continua l'offensiva ucraina in terra russa. E a far discutere sono le parole su Instagram del consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, nel giorno del 33mo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina: "L'sanguinerà da, si ammalerà e marcirà dall'interno, fino a quando parti del suo corpo inizieranno a cadere". E ancora: "Non tutte le generazioni hanno l'opportunità di assistere alladi un. Proprio quell'che ama venderee violenza Siamo stati davvero fortunati a diventare non testimoni ma partecipanti diretti per la seconda volta. Dopo l'sovietico, è tempo di deporre nella bara il suo erede: quello. Perché questo è uno sviluppo storico obbligatorio e irreversibile - si legge nel messaggio -.