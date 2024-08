Ligue 1 | il Lione perde in casa contro il Monaco successo anche per Lille e Le Havre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Il campionato francese di1 si vede impegnato nella seconda giornata della stagione 2024/2025. Nel corso di sabato 24 agosto, a scendere in campo sono sei squadre. Ilvince in trasfertailper 2-0, mentre atrionfano per 2-0 i padroni di, che sfidavano gli Angers. Infine, vittoria fuoriper il Le, che piega per 2-0 il Saint-Etienne. Ilha la meglio in trasferta, battendo per 2-0 il. La squadra ospite passa in vantaggio al minuto 65, dopo un primo tempo senza reti. A siglare il gol che sblocca il risultato è Ben Seghir, con il compagno Camara che poi raddoppia all’80’. Proprio l’autore della seconda rete, poi, viene espulso negli ultimi attimi in campo prima del triplice fischio. A, invece, i padroni disi impongono sugli Angers per 2-0. La prima rete arriva al 34esimo e porta il nome di Meunier.