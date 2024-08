Lazio incidente stradale per Luca Pellegrini | come sta il terzino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – Disavventura per. Ildella, mentre era al volante della sua auto, è rimasto vittima di un. Per cause ancora da chiarire, la Smart su cui viaggiava il calciatore si è ribaltata alle porte di Roma, non lontano dal centro sportivo biancoceleste di Formello. Il giocatore, che si stava recando all’allenamento odierno,reso noto dalla società in un comunicato, allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo e si sta sottoponendo agli esami diagnostici del caso. (fonte: Ansa, foto: ss.it – Sito Web Ufficiale SS) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.