LA TEGOLA Intervento riuscito | Cambiaghi starà fermo per 6 mesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Qualche giorno di riposo e poi il via alla rieducazione: seidi stop per Nicolò. Ecco il verdetto, questa volta definitivo e comprovato dalla nota pubblicata dal Bologna nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16: "è stato sottoposto nel pomeriggio addi ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, dal professor Zaffagnini e dalla sua equipe. L’operazione è perfettamente riuscita". L’è stato deciso dopo un ultimo consulto con il chirurgo, disposto nella mattinata stessa. La decisione era nell’aria e ha trovato conferma. Se non ci saranno contrattempi nel corso della riabilitazione, l’esterno, acquistato per 10 milioni più 2 di bonus dall’Atalanta, potrebbe rientrare tra febbraio e marzo: la sua stagione potrebbe non essere finita, ma è senz’altro compromessa.