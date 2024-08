Juventus due nuovi acquisti Arriverà anche il terzo?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 24 agosto 2024): Nico González in arrivo dalla Fiorentina. Allaun nuovo fenomeno: Nico González giunge dalla Fiorentina. A soli sei giorni dalla chiusura del mercato i Bianconeri hanno alzato il pressing sulla Fiorentina, ottenendo risposta positiva sia dal giocatore che dalla squadra. Era ormai chiaro, a giudicare dall’assenza del calciatore nella convocazione dei due primi match di campionato e dalla mancata assegnazione della sua maglia numero 10 che González fosse fuori progetto per il club toscano. Il direttore dell’area sportiva bianconera , Cristiano Giuntoli, è riuscito a trovare l’intesa definitiva con i viola, grazie all’inserimento di alcuni bonus. Le caratteristiche del nuovo calciatore di casa. Mancino, può giocare sia come ala destra che a sinistra, eccezionalmente può ricoprire il ruolo di punta.