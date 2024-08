Inscena il suicidio della ex ma viene incastrato da un audio arrestato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 24 agosto 2024) AGI - Non si era suicidata la donna 39enne, di origine moldave, trovata morta lo scorso agosto in bagno nella sua casa di Abano Terme, nel Padovano. È' stato chiesto il rinvio a giudizio per l'ex marito, 42enne, che all'alba aveva allertato il soccorso sanitario segnalando che la ex coniuge, con la quale era ancora convivente, era chiusa nel bagno e non rispondeva. Il personale del 118, che nel frattempo aveva allertato anche la Centrale Operativa dei Carabinieri, era arrivato in loco insieme ai militari; era stato necessario sfondare la porta del bagno, chiusa dall'interno con un chiavistello, e una volta entrati, i soccorritori avevano trovato il corpodonna, rannicchiata nel box doccia ormai esanime, con una cintura stretta al collo.