In Lombardia lunedì tornano i temporali Breve tregua dal caldo ma ancora non è finita | le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano – Il ricordo delinsostenibile che ha caratterizzato la prima metà di agosto fa“tremare i polsi” ai lombardi. Ma che tempo ci attende per la fine del mese? Per l’inizio della nuova settimana un'area depressionaria in ingresso sull'Europa Occidentale farà sentire gradualmente i suoi effetti anche sul Nord Italia a partire da Alpi e Prealpi, con locali rovesci edurante le ore più calde. In particolare nella giornata di26 agosto qualche temporale sarà probabile anche sulla pianura e porterà un lieve calo delle temperature. Una nuova (piccola), ma da martedì 27 agosto le temperature saranno nuovamente in aumento, sebbene non siano previste le punte record di afa vissute nelle scorse settimane, quando si arrivò a toccare i 40 gradi. Ma partiamo dalledel bollettinodi Arpagiorno per giorno.