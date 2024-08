Il principe William vuole far conoscere l’Africa ai suoi figli

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilpotrebbe portare presto itrein Africa. Un’organizzazione benefica di cui ilè sostenitore da quasi 20 anni ha organizzato un gala negli Hamptons il 15 agosto per raccogliere fondi per l’organizzazione. Ildi Galles, da sempre sostenitore del continente africano e delle questioni ad esso correlate, è patrono di Tusk Trust dal 2005, una delle prime organizzazioni a cui ha associato il suo nome. Tusk Trust, fondata nel 1990, basa la sua missione sull’intenzione di promuovere la conservazione della fauna selvatica in Africa. Finanzia la protezione delle specie di leoni, rinoceronti ed elefanti africani in tutto il continente. L’organizzazione non-profit ha ospitato il Footprint of Life Gala presso la casa di Amy e Gary Green a Bridgehampton.