I negazionisti non sono cattivi ma il prodotto di sistemi didattici che li hanno disegnati così

(Di sabato 24 agosto 2024) Siamo gli unici animali dotati di coscienza di sé e in grado di chiedersi il perché delle cose (poi spiegheremo a Lollobrigida che questo non significa “senzienti”). Abbiamo accumulato un bagaglio di credenze, esperienze e conoscenze che tramandiamo di generazione in generazione, con un sapere collettivo che non trova riscontro in altre specie. Ogni credenza religiosa induce a ritenere false le innumerevoli altre religioni e che l’unica vera sia la propria. La religione è soggettiva e dipende dal contesto di formazione: un tratto culturale molto pregnante, visto che non mi risulta esistano culture tradizionali prive di fede religiosa. Il sapere scientifico è all’altro capo della cultura, e cerca di essere oggettivo: in tutti i paesi del mondo, qualunque sia la religione, l’acqua è fatta di idrogeno e ossigeno e ha una sola formula.