Golden Gala Pietro Mennea 2024 | da Battocletti a Diaz da Jacobs a Tamberi gli azzurri presenti

(Di sabato 24 agosto 2024) Venerdì 30 agosto le grandi stelle dell’atletica tornano a popolare lo Stadio Olimpico di Roma per il. Saranno 19 gli, a partire dai medagliati di ParigiNadia, che dopo l’argento nei 10mila metri stavolta prenderà parte ai 1.500 contro sua maestà Faith Kipyegon, in una gara che vedrà anche impegnate la neo-primatista italiana Sintayehu Vissa e Ludovica Cavalli; nel salto triplo, ecco Andy, reduce dal bronzo olimpico, e l’argento europeo 2022 Andrea Dallavalle. Presente anche Marcell, che con Chituru Ali sfiderà l’argento olimpico Kishane Thompson e l’oro nei 200 Letsile Tebogo, così Gianmarco, in gara con Stefano Sottile, che a Parigi ha trovato il primato personale in 2,34.poi Leonardo Fabbri e Zane Weir, oltre a Lorenzo Simonelli, in gara con Hassane Fofana.