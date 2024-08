Forte esplosione in città | c’è un ferito Il ministro | Atto criminale VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 agosto 2024) Momenti di paura in: unaè avvenuta in pieno centro. Ilsu X: “È stato un”. Indagini in corso Unboato ha svegliato lain questo sabato 24 agosto. L’allarme è scattato intorno alle 8:30 quando i residenti e i turisti hanno sentito una. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine: davanti a loro una scena quasi da film.davanti ad una sinagoga (Ansa) – cityrumors.itSecondo le prime informazioni, infatti, ad andare a fuoco sono state due auto davanti alla sinagoga di La Grande-Motte. A provocare le fiamme sarebbe stata una bombola a gas messa appositamente in una delle vetture e per questo motivo ildell’Interno sui social ha parlato di un. Un poliziotto è rimasto, ma non si hanno notizie sulle sue condizioni.