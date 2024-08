Fiorentina-Venezia Palladino | Non ho gerarchie Serve un po’ di pazienza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) “Domani affronteremo una squadra neopromossa, che ha voglia di mettersi in mostra, con un bravissimo allenatore, che non ha cambiato tantissimo e quindi i giocatori si conoscono molto bene. Noi vogliamo fare la nostra partita, vogliamo mettere in difficoltà ile cercare di fare punti perché è quello che ci interessa, vogliamo fare la prestazione e correggere le cose che non abbiamo fatto bene in Coppa. Abbiamo lavorato in questi due giorni per arrivare pronti a questa partita”.