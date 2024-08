F1 Norris può battere Verstappen in casa? Gli scenari per il GP d’Olanda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) -78 a 10 gare dalla fine. Landoè chiamato ad una rimonta quasi impossibile per agganciare Maxin classifica e vincere il Mondiale di Formula Uno nel 2024, ma il trend degli ultimi GP e soprattutto l’attuale supremazia prestazionale della McLaren nei confronti della Red Bull (oltre a Mercedes e Ferrari) tengono accesa una piccola fiammella di speranza per il pilota di Bristol. Per riuscire nell’impresa però il pilota inglese non potrà più permettersi di lasciare sul piatto eventuali vittorie alla sua portata, come avvenuto quest’anno in svariate occasioni (anche a causa di alcuni errori del muretto box). Nelle precedenti due pole position ottenute in stagione, a Barcellona e Budapest,ha sempre perso in partenza la prima posizione compromettendo a conti fatti le sue chance di salire sul gradino più alto del podio.