Ecco il Parma all’americana

(Di sabato 24 agosto 2024) Attaccatura da divo, sorriso abbagliante, sguardo infervorato. “Il miosarà giovane, sostenibile e con un futuro in Serie A”. Kyle Krause si era presentato così, mezzo social, quando quattro anni fa rilevava una delicata presidenza gialloblù. Ci è riuscito, oggi. Nel mezzo non è stata una passeggiata. Anzi: quelle prime parole erano sembrate invecchiare malissimo. Subito la sua squadra è retrocessa in B, pagando lo scotto della proprietà precedente che ben oltre il campo aveva compiuto il passo più lungo della gamba. I patres conscripti del calcio parmense (il gruppo Nuovo Inizio) hanno rivisto gli spettri dell’ennesima bancarotta. Non poteva succedere. Non di nuovo. Urgeva però trovare un altro azionista di maggioranza, “solido, appassionato e competente”. Kyle il risolutore. Dando tempo al tempo. È partito dai minimarket dell’Iowa, dall’altra parte dell’oceano.