Diandra e Valerio la segnalazione sulla prima coppia di Temptation Island | scattate le corna?

(Di sabato 24 agosto 2024) Prime segnalazioninuovadiformata da: spuntano ledal loro passatosi sono presentati comedella nuova edizione di, il programma condotto su Canale Cinque da Filippo Bisciglia le cui riprese sono iniziate proprio in questi giorni nel resort in Sardegna. E non mancano già le segnalazioni sul duo che vedremo prossimamente sui canali Mediaset, è infatti già emersa unabomba su. Alla vigilia della ripartenza di, ecco che giunge una clamorosa indiscrezione su uno dei protagonisti della, ovvero, che lavora come dipendente statale. A scrivere al programma è stata la compagna 37enne, veterinaria e imprenditrice, poiché non vorrebbe trasferirsi a Brindisi, da lui, rinunciando così alla sua attuale vita.