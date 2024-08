Ciclista morto si pensava a un incidente ma fu un’esecuzione | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 agosto 2024) Il povero uomo si chiamava Fabio Ravasio, il 9 agosto èa Parabiago fu travolto da un’auto pirata, ma in realtà l’aveva puntato Una storia torbida. Di quelle che lasciano esterrefatti soprattutto per la cattiveria con la quale è stata architettata dalle persone più care, quelle più vicine. Una storia di cronaca, dove una persona è stata uccisa senza pietà. Il poveroFabio Ravasioin unstradale in realtà è stato ucciso (Ansa Foto) Cityrumors.itAll’inizio la storia di Fabio Ravasio, uomo di 52 anni, appassionato di ciclismo, sembrava la classica storia di una persona che si dilettava ad andare in bici per strada e in un giorno normale e di relax, a causa di une della classica auto pirata, viene falciato e muore.