Chi è Samuel Mbangula il giocatore che Thiago Motta ha portato alla Juve dalla Serie C

(Di sabato 24 agosto 2024)è un calciatore che probabilmente fino a domenica scorsa non conoscevano nemmeno i tifosi dellantus. Poi, con una decisione davvero sorprendente, il nuovo allenatore dellantusdecide di inserirlo nell’undici titolare per la gara di campionato, contro il neo-promosso Como, lasciando in panchina Douglas Luiz, il super-acquisto dell’estate. E perè la svolta. Buttato nella mischia, il ragazzo non si spaventa e gioca senza preoccuparsi troppo di essere all’esordio inA, per di più con addosso la prestigiosa maglia dellantus. Fin dalle prime battute si capisce cheha visto lungo anche stavolta e la sua mossa, coraggiosa, viene subito ripagata.