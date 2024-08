Badanti come evitare l' illegalità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Sui giornali ho letto ho letto di un'inchiesta giudiziaria che ha fatto un gran rumore e che ha portato alla luce una rete di sfruttamento in stile caporalato agricolo delle. Non avrei mai pensato che in una Regionel'Emilia Romagna potesse verificarsi una situazione illegale di queste proporzioni. Forse servono più controlli, ma capisco che è difficile metterli in pratica. Non possiamo però tollerare che ci sia una situazione di sfruttamento verso persone lontane dai loro affetti che a loro volta assistono altre persone fragili. L'inchiesta recente deve suonarecampanello d'allarme. Rosalba Roda Risponde Beppe Boni Dove c'è lavoro illegale c'è sfruttamento.