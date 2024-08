Atalanta a Torino torna Zaniolo Fuori Bellanova Lookman e Koopmeiners | i convocati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 agosto 2024) Zingonia. Sul treno che porterà l’nel tardo pomeriggio di sabato (24 agosto) c’è anche Nicolò, alla prima convocazione in assoluto in nerazzurro. Per il classe 1999, fresco nuovo numero 10, domani può essere il giorno dell’esordio. Nell’elenco dei 22 giocatori a disposizione di mister Gasperini non si rivede Ademola. Il nigeriano in settimana ha svolto lavoro individuale dopo aver saltato la trasferta di Lecce di lunedì 19 agosto, chiedendo in prima persona di rimanere escluso per le note questioni di mercato che lo volevano vicino al Psg. Out anche Raoul, che resta a Zingonia ad allenarsi insieme al numero 11: intorno a lui non c’è un clima idilliaco, visto il battibecco a distanza in casadopo la sua cessione ufficializzata solo negli scorsi giorni.