Ambra Sabatini la rivoluzionaria ci riprova

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 24 agosto 2024) È lì. Quando attraversa il tunnel. In quello spazio che precede l’entrata sulla pista di atletica nei grandi eventi internazionali. In quegli istanti prima di sentire il boato del pubblico,, la velocista paralimpica più forte del mondo, prende coscienza di “dove sono e di quello che sto andando a fare. Ci sono solo io e riesco a godermi veramente tutto, mi diverto proprio”. Una sensazione che prosegue fino al blocco di partenza. Poi, “niente, c’è solo la gara”. Parigi 2024 (da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre) sarà la sua seconda Paralimpiade. Arriva dopo un’edizione giapponese dei Giochi che l’ha vista brillare in una finale storica per lo sport italiano. Quando l’unica bandiera ad alzarsi durante la consegna delle medaglie è stata il tricolore., Caironi, Contrafatto: nei 100 metri femminili T63 (la loro categoria) il podio è tutto italiano.