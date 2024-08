Vittoria di Svezia si prepara al grande cambiamento in autunno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 23 agosto 2024) Margareta Thorgren, capo dell’informazione del tribunale svedese, ha rivelato che la principessadidovrà presto affrontare una nuova sfida. Tra poche settimane, infatti, gli svedesi dovranno probabilmente fare a meno delle regolari apparizioni dell’erede al trono. La futura regina, infatti, siad affrontare un nuovo. La principessadisiad affrontare una nuova sfida per la sua carriera. Come confermato dalle fonti ufficiali, infatti, l’erede al trono ha deciso di continuare la sua istruzione. Sta completando la “formazione per ufficiali speciali” presso l’Università della Difesa svedese. Lo ha spiegato la responsabile dell’informazione del tribunale Margareta Thorgren in un’intervista al quotidiano svedese Svensk Damtidning.