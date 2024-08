Valencia CF | Il Valencia ufficializza l’acquisto di Luis Rioja e Baraja lo porta a Vigo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 agosto 2024) 2024-08-22 17:45:57 Calcio spagnolo:E’ già un giocatore Valenza ufficialmente. Il calciatore sivigliano ha firmato il suo nuovo contratto biennale con il club in bianco e neroFino a 2026. Il nuovo giocatore delviaggerà con il resto della spedizionedove la squadra gioca questo venerdì il Seconda giornata di campionato contro il Celta e verrà presentato la prossima settimana. L’operazione è stata sbloccata nelle ultime ore dopo che il principale azionista ha dato il via libera al pagamento 1,5 milioni di euro risolto – più un altro milione di variabili – prima di rilasciare il token Samu Castillejoche era l’intenzione fin dall’inizio dell’estate, dopo che non erano state definite altre partenze.