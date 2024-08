Ultime Notizie Roma del 23-08-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è il cadavere di Mike Linz il quinto corpo recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco all’interno del bayesiana di proprietà del magnate britannico fondato all’alba di lunedì davanti a Porticello alla rispetto alla lista dei Dispersi manca Dunque solo la figlia diciottenne dello stesso link Anna il cadavere dell’uomo era stato individuato ieri in una delle cabine del Relitto carabinieri in casa diciamo un nuovo con il compagno è stato sentito per la terza volta dai carabinieri sempre senza legale un sopralluogo di militari del comando provinciale di Bergamo in casa della vittima insieme al compagno Sergio Rocco il governatore del Minnesota Teen Wolf accettato formalmente la nomination a vicepresidente di kamala Harris altri Stati mettevano al bando dei libri della scuola e noi ...