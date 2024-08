Tre parole strazianti che Ben Affleck aveva fatto incidere sull’anello di Jennifer Lopez

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 23 agosto 2024) La notizia del divorzio tra Benè stata confermata. Sebbene alcuni l’avessero previsto, sembra che la coppia stessa non avesse mai sognato che una cosa del genere potesse accadere. Continuate a leggere per saperne di più su un dettaglio straziante del loro tempo insieme. Negli ultimi mesi si è speculato molto sul divorzio trae Ben. Ora la notizia è confermata e alcuni sembrano essere scioccati. La coppia si era riunita 20 anni dopo la fine del loro primo fidanzamento. Il loro riavvicinamento e il successivo matrimonio hanno ispirato molto la cantante. Ha pubblicato un nuovo album, “This Is Me Now”, ispirato alla sua storia d’amore con. Da parte sua,ha mantenuto il riserbo sulla sua adorazione, ma alcuni dettagli sono stati rivelati dal cantante di “On The Floor”.